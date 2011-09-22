Янукович зустрівся з екс-президентом США

У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з 42-м Президентом США Біллом КЛІНТОНОМ, під час якої було обговорено стан відносин України з США та Євросоюзом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

"Сторони обговорили зокрема спільні українсько-американські ініціативи, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки. В.ЯНУКОВИЧ і Б.КЛІНТОН приділили окрему увагу стану відносин України зі США та ЄС", - зазначається у повідомленні прес-служби.

Також В.ЯНУКОВИЧ розповів Б.КЛІНТОНУ про прогрес України на шляху реалізації реформ. Разом із тим сторони порушили питання впровадження реформ в інших країнах світу.

Крім того, співрозмовники обговорили сучасні виклики, які стоять перед світовою спільнотою.