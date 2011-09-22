Посол: ЗМІ нагнітають ситуацію довкола візиту Януковича в Москву

Президенти України та РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ під час зустрічі 24 вересня в першу чергу обговорюватимуть співпрацю у високотехнологічних сферах, а не ціну на газ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що деякі ЗМІ нагнітають ситуацію довкола візиту В.ЯНУКОВИЧА до Росії для отримання сенсації.

“Впевнений, що сенсації не відбудеться, адже питання ціни на газ або вступу чи не вступу до Митного союзу, незважаючи на всю їх важливість, не є єдиними питаннями двохсторонніх відносин”, - сказав посол.

Він наголосив, що не треба переоцінювати значення переговорів щодо газу.

“По газу ми обов’язково домовимось, навіть якщо це не відбудеться відразу у цю суботу. Є багато різних варіантів, є пропозиції України, де враховано інтереси як Києва, так і Москви”, - сказав він.

В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що стратегічне партнерство передбачає розвиток відносин у сфері космосу, авіації, суднобудування, сільського господарства, і всі ці теми стоять у порядку денному зустрічі Президентів двох країн.

Він наголосив, що на фоні цих складних тем питання ціни на газ є другорядним.

За його словами, співпраця у цих високотехнологічних галузях «пробуксовує», адже засідання міждержавної українсько-російської комісії декілька разів переносилось і не було підписано цілу низку угод.

“Ми домовимось і газове питання не буде захмарювати відносин двох країн. Мене дивує, що всі говорять тільки про газ, а в той же час багато стратегічних питань потребують домовленостей між двома країнами”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він впевнений, що наступне засідання міждержавної комісії, про строки проведення якої мають домовитись Президенти у суботу, поставить всі крапки над «і».

Він зауважив, що у ході спілкування з росіянами неодноразово чув, що велика політика заважає розвитку нормальних відносин між людьми.

“В Росії та в Україні впевнені, що питання ціни на газ не є ключовим у розвитку двохсторонніх відносин”, - впевнений В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російське видання “Комерсант” повідомило, Москва сформулювала безкомпромісну позицію до суботніх переговорів з Президентом України. В.ЯНУКОВИЧУ, як запевняють джерела видання в Кремлі і МЗС РФ, не слід розраховувати на поступки в ході переговорів з вищим керівництвом РФ на газову тематику. Росія не перегляне газовий контракт і готова судитися із цього приводу в Стокгольмі. Нецікаві Москві і пропозиції України щодо створення міжнародного газового консорціуму за участю ЄС - їй потрібна або вся українська ГТС, або нічого. Але головне, В.ЯНУКОВИЧУ, за даними "Ъ", запропонують визначитися: або Україна вступає в Митний союз і зберігає для себе російський ринок, або не вступає і втрачає його. Розмова очікується жорстка, пише видання. Тому спілкуватися з українським лідером будуть разом і Дмитро МЕДВЕДЄВ, і Володимир ПУТІН.