У Могилянці не зрозуміли студентку, яка огріла квітами Табачника

У Києво-Могилянській академії вважають провокацією вчинок студентки Дарини СТЕПАНЕНКО, яка під час форуму міністрів освіти європейських країн у Києві вдарила букетом квітів міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це йдеться в розміщеному на сайті НаУКМА коментарі президента університету Сергія КВІТА.

«Попередній аналіз усього контексту зазначених подій дозволяє зробити висновок про сплановані провокації, пов’язані із спробою вульгаризації та дискредитації принципової позиції Києво-Могилянської академії, спрямованої на лобіювання прогресивного законопроекту про вищу освіту, суду проти Дмитра ТАБАЧНИКА та інших легальних дій і протестів, що заперечують освітню політику чинного міністра освіти і науки, молоді та спорту України»,- зазначається в коментарі.

С.КВІТ наголошує, що на цей вчинок Д.СТЕПАНЕНКО не була вповноважена жодною студентською організацією університету.

Крім того, за словами С.КВІТА, викликає подив провокаційна заява під назвою «За ляпаса від студентки ТАБАЧНИК позбавить грошей всю Академію. Студентку – відрахують», опублікована на сайті «Братства».

У заяві зокрема йдеться про те, що Д.ТАБАЧНИК нібито скасував фінансування ремонту студентських гуртожитків, а до НаУКМА надійшов офіційний лист від голови Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти з вимогою відрахувати Д.СТЕПАНЕНКО.» Обидва твердження є неправдивими, оскільки МОНМС ніколи не фінансував ремонти гуртожитків НаУКМА. Так само, ніякого листа з Верховної Ради подібного змісту наш університет не одержував»,- зазначає С.КВІТ.

Він також зауважив, що із т.зв. наметовим містечком під Києво-Могилянською академією не пов’язана жодна студентська організація НаУКМА.