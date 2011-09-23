Королевська прикинула, що пенсіонери і бюджетники стануть біднішими на 15%

Закладені в бюджет 2012 року показники свідчать, що пенсіонери і бюджетники наступного року стануть біднішими на 15%.

Про це журналістам заявила народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зауважила, що Пенсійний фонд у наступному році буде недофінансовано на 10 млрд. гривень, і ця економія буде досягнута за рахунок найбільш незахищених людей - пенсіонерів.

«При прийнятті пенсійної реформи уряд обіцяв скоротити дотації Пенсійного фонду в наступному році на 2,5 млрд. гривень. У внесеному до парламенту проекті бюджету на 2012 закладено скорочення дотації на 10 млрд. гривень. Це означає, що на 10 млрд. гривень буде недофінансовано Пенсійний фонд і ця економія буде досягнута за рахунок найбільш незахищених людей - пенсіонерів. Враховуючи, що пенсії, а також зарплати бюджетникам і соціальні допомоги в 2012 році будуть проіндексовані не більше ніж на 4%, усі малозабезпечені, стануть біднішими мінімум на 15%. Цинізм влади просто шокує», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Такі показники, як мінімальна пенсія та зарплата, рівень прожиткового мінімуму, які уряд планує досягти тільки через рік, вже сьогодні недостатні для підтримки нормального рівня життя. Наприклад, розмір мінімальної пенсії, закладений в бюджет 2012 року, дорівнює прожитковому мінімуму 2010 року. При цьому уряд має намір вже до кінця поточного року збільшити тарифи на газ для населення як мінімум на 30%», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, якщо влада йде на непопулярні реформи, то ці реформи вона повинна починати з себе. «Уріжте свої соціальні пільги, скоротіть свої штати і бюджет на утримання влади, позначте ясні функції держави, покажіть людям, що ви реально можете поборотися з корупцією, перестаньте красти. Тільки після цього можна розраховувати на довіру людей. Але, як показала спроба ухвалення закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", лише масові протести можуть змусити владу рахуватися з інтересами народу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.