На законопроекті Ківалова-Колесніченка експерти живого місця не лишили
"Про засади державної мовної політики"
Експерти вважають, що законопроект "Про засади державної мовної політики", ініційований народними депутатами України Сергієм КІВАЛОВИМ та Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ (фракція Партії регіонів), суперечить положенням Конституції України.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили голова Координаційної ради з питань захисту української мови при Київської міської організації товариства "Меморіал" ім. В.Стуса Тарас МАРУСИК, професор Києво-Могилянської академії Лариса МАСЕНКО, професор Києво-Могилянської академії Володимир ВАСИЛЕНКО та старшій науковий співробітник Інституту української мови НАН України Оксана ДАНИЛЕВСЬКА, які підготували експертний висновок щодо законопроекту "Про засади державної мовної політики", зареєстрованого у Верховній Раді за №9073 від 26 серпня 2011 року.
"Цей законопроект є результатом виконання політичного замовлення російської влади і продуктом правового шахрайства. Його мета - витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя спочатку на частини території України, а потім - знищення української мови і на решті території України. Це - стратегічна мета", - сказав В.ВАСИЛЕНКО.
За його словами, законопроект базується не на положеннях Основного Закону України, а на Європейській хартії регіональних або міноритарних мов, яка є маргінальним документом. "Це документ, який покликаний захищати мови, що знаходяться на стадії знищення чи зникнення. Цей документ не ратифікований більшістю країн Ради Європи, а якщо деякі країни виконують цей документ, то із значними застереженнями. Наприклад, Франція взагалі категорично висловилася проти цього документа, як і Росія", - додав він.
У свою чергу Л.МАСЕНКО зазначила, що законопроект передбачає поширення переліку регіональних мов. "До цього переліку додано ще три - русинську, караїмську і кримчацьку. Оскільки русинську говірку лінгвісти вважають діалектом української мови, внесення її до переліку мов меншин суперечить Європейській хартії, в якій зазначено, що термін "регіональних або міноритарних мов" не включає діалекти офіційної мови держави", - пояснила професор.
"В законопроекті мовна політика завуальована і з решти вона зводиться до утвердження офіційної двомовності, яка ще й замаскована декларацією про плюралінгвізм і пропонує норми, які порушують права більшості громадян України", - переконана О.ДАНИЛЕВСЬКА.
Крім того, за її словами, законопроект переобтяжений термінологією, яка не має в науці однозначного і несуперечливого тлумачення як з юридичної, так і з лінгвістичної точки зору. Зокрема, йдеться про такі терміни як "регіональна мова", "мовна група", "мова меншини" тощо.
На думку експертів, законопроект порушує конституційні норми. "Спроби запровадження в Україні статусу мов і порядку їх застосування, не передбачених ст. 10 Конституції України, слід кваліфікувати як порушення Основного Закону - зазіхання на засади конституційного ладу України", - вважає О.ДАНИЛЕВСЬКА.
"Необхідно розробити концептуально інший, новий законопроект відповідно до Конституції України та принципів європейської мовної політики і практики із залученням фахівців, а не представників окремих політичних сил", - резюмували експерти.
Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.КІВАЛОВ та В.КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у разі прийняття законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.