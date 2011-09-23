Янукович переконаний, що НСК «Олімпійський» буде гордістю України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що НСК «Олімпійський» буде гордістю нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в заяві для преси після відвідання стадіону, реконструкцію якого завершено вже майже на 96%.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна може показати Європі та світу свої можливості у вигляді такого стадіону.

«Будівництво ще не завершено, але вже сьогодні можна сказати, що він буде не гірший, ніж стадіон в будь-якій іншій країні світу», - сказав Президент, додавши, що він був на багатьох стадіонах світу.

Він висловив сподівання, що стадіон буде завершено до визначеної дати (8 жовтня).

Під час відвідання стадіону Президент символічно пограв у футбол на вже готовому газоні. Зокрема, Президент забив м’яч у ворота, які захищав президент Федерації футболу Григорій СУРКІС. Перший м’яч Г.СУРКІС зловив, а другий главі держави вдалося переправити у сітку.

Як повідомляє прес-служба НСК «Олімпійський», станом на 22 вересня загальна будівельна готовність становить 96%. Зокрема, завершились роботи з влаштування газону, завершено влаштування асфальтобетонних підготовчих шарів легкоатлетичних бігових доріжок. Повністю здійснено монтаж та оздоблення трибун, на яких встановлено усі 70 тис. 50 глядацьких сидінь. Змонтовано акустичне та світлове обладнання. Практично завершені роботи з влаштування мембрального даху.

Як відзначають в НСК «Олімпійський», на даний час не виявлено жодних факторів, що можуть негативно вплинути на вчасний термін введення об’єкту в експлуатацію.

Відкриття стадіону призначено на 8 жовтня, а перший матч відбудеться 11 листопада. На «Олімпійському» зіграють збірні України та Німеччини.