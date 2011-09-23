Венеціанська комісія проти змішаних виборів в Україні

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) виступає проти поновлення в Україні змішаної системи виборів до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ за результатами візиту до України.

Він наголосив, що Комісія сподівається на те, що її рекомендації будуть взяті до уваги у законопроекті про вибори народних депутатів України, який буде внесений на розгляд Верховної Ради.

Т.МАРКЕРТ також наголосив, що під час перебування в Україні його найбільше вразила відсутність консенсусу між парламентською більшістю і опозицією щодо системи виборів народних депутатів.

За словами секретаря Венеціанської комісії, законопроект, з яким вони були ознайомлені, повністю змінює виборчу систему в Україні і, зокрема, повертає її до змішаної. Але за пропорційною системою, яка є складовою такої змішаної системи, депутати, які обираються в округах, повністю відірвані від народу.

Водночас Т.МАРКЕРТ наголосив, що ні Венеціанська комісія, ні Парламентська асамблея Ради Європи не рекомендували Україні повертатися до змішаної системи.

Натомість Венеціанська комісія рекомендувала Україні запровадити відкриті списки і зробити виборчу систему більш «регіоналізованою».

«Рішення перейти до іншої виборчої системи в Україні було ухвалене однією стороною, а саме – правлячою партією, і всі опозиційні сили налаштовані проти переходу до нової системи», - підкреслив Т.МАРКЕРТ.

Також він зазначив, що Венеціанська комісія очікує, що органи влади України дочекаються офіційного звіту Комісії за підсумками візиту до України, що буде оприлюднений 14 жовтня.

«Якщо вибори будуть демократичними, не так вже й важливо, чи будуть прийняті наші рекомендації. Якщо будуть проблеми у зв’язку з тим, що наші рекомендації не взяті до уваги, то, я думаю, що це може призвести до проблем для України», - зазначив секретар Венеціанської комісії.