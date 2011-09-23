Королевська: вибори до парламенту стануть шоком для правлячої партії

Народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає громадські рухи головною самостійною рушійною силою суспільства, яку так боїться чинна влада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила на засіданні 4-ї Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», яке відбулося у Києві.

Прес-служба також нагадала, що Н.КОРОЛЕВСЬКА є головою згаданої Народної колегії.

Політик зазначила, що 89% жителів України не підтримують пенсійну реформу, 80% - податкову реформу, 75% - земельну реформу.

«І це не дивно: не можна проводити реформи без довіри громадян. У країні за 20 років вже народилося покоління дійсно незалежних, самостійних і вільних людей. Їх – мільйони, і вони є основою розвитку суспільства. Нинішня влада залишилася за рівнем свого мислення ще в минулому столітті, тому вибори до парламенту у 2012 році стануть шоком для правлячої партії, якій доведеться розплачуватися за свою провальну економічну політику. Наші глобальні завдання і глобальні виклики, які стоять перед усім громадським рухом – це примусити владу або виправляти свої помилки, або - піти», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку начальника штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрія ПАНАЕТОВА, дії влади нагадують дії самогубця. «Антисоціальна, антинародна політика влади стимулює нас до об`єднання. Тому наша громадянська акція «Вперед!» ініціює новий потужний громадський рух. Ми будемо самоорганізовуватися і розуміємо, що разом ми – сила. І цією силою незабаром ми зметемо все те, що стоїть на шляху успішного розвитку України і нас самих. Ми не готові до діалогу з цією владою, ми готові диктувати їй свої умови. І я дуже не заздрю цій владі, якщо вона не почує вимог народу», – заявив А.ПАНАЕТОВ.

Представник Федерації профспілок малого та середнього підприємництва України В`ячеслав РОЙ нагадав, що за рік, що минув від Податкового майдану, не всі вимоги людей були виконані. Серед них – відставка уряду і «перезавантаження Верховної Ради». «Незважаючи на те, що нам вдалося домогтися вето президента на Податковий кодекс, подальше внесення поправок у цей документ не призвело до поліпшення життя і діяльності підприємців. Підприємства закриваються, сотні тисяч людей залишаються без роботи. Ми отримали пенсійну реформу, на виході – Трудовий і Житловий кодекси. Тому прийшов час сказати владі: СТОП!», - заявив В.РОЙ.

Профспілковий лідер закликав усіх активістів акції «Вперед!» а також представників інших громадських організацій 13 жовтня, у Міжнародний тиждень боротьби з бідністю вийти на вулиці і приєднатися до мітингів протесту, які організовує Федерація профспілок малого і середнього підприємництва України.

У роботі 4-ї Народної колегії також взяли участь і виступили представники Всеукраїнської громадської організації воїнів-десантників «Ніхто крім нас».

У прес-службі також зазначили, що 4-а Народна колегія підвела підсумки двох етапів Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», - «Весняного маршу протесту» і «Літньої самоорганізації». Засідання Народної колегії було присвячено річниці Податкового Майдану.

Організатори й учасники Всеукраїнської громадянської акції "Вперед!" і "Весняного маршу протесту»: активісти громадських рухів, незалежних профспілок, учасники Податкового Майдану, ініціатори й учасники двох АвтоМайданів, представники 298 громадських організацій з усіх регіонів України.