Азаров: грошей, які хочуть пільговики, вистачило б усім пенсіонерам

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає несправедливим те, що одним пільговикам за рішенням суду видають сотні тисяч гривень, а інші отримують лише пенсію.

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання щодо планів уряду про скасування пільг.

«Перш за все, хочу пояснити ситуацію. Ніхто ніяких пільг не скасовував і не пропонує скасовувати», - написав прем`єр-міністр про урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№ 9127).

За його словами, йшлося про те, щоб упорядкувати виплату за рішенням судів. «Уявіть собі ситуацію, коли суд ухвалює рішення виплатити громадянину 800 тис. грн. одноразово за нібито недоотриману пільгу. Ви вважаєте таке рішення нормальним або правильним? Скажімо, ветеран-чорнобилець має місячну пенсію 1 тис. 600 грн., а поряд - людина, яка отримала за рішенням суду 800 тис. Ось таких рішень по країні відбулося вже на 10 млрд. грн.», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що цієї суми вистачило б, щоб усім пенсіонерам збільшити пенсії з розрахунку на рік приблизно на 664 грн. «Так, перш за все, стоїть питання про справедливість. Не повинно бути привілейованих отримувачів великих виплат, і ми стоїмо за те, щоб навести порядок у цій справі. Адже 10 млрд. незапланованих виплат - це означає не провести заплановані виплати, соціальні, наприклад, побудувати лікарні, відремонтувати школи, тобто залишити без роботи наших людей. Чи можемо ми миритися з такою несправедливістю?», - зазначив прем`єр-міністр.

За його словами, всі дуже добре знають, що закони, які приймає наша Верховна Рада, не є досконалими, іноді суперечать один одному, і найголовніше, що більшість із них не забезпечені реальною фінансовою базою. «Ці закони ставлять і людей, і уряд у дуже складну ситуацію. Саме тому необхідно встановити справедливість і встановити єдиний порядок виконання всіх законів, щоб не було таких ситуацій, при яких інвалід першої групи Великої Вітчизняної війни отримує пенсію в 3 рази нижчу, ніж пенсіонер, який відноситься або є дитиною війни», - переконаний М.АЗАРОВ.

«У нас є такий Закон "Про пільги для дітей війни». Є також закон про соціальне забезпечення ветеранів ВВВ, і при всій пошані до дітей війни ми повинні забезпечити справедливість по відношенню до ветеранів ВВВ. Тому питання, яке ви поставили мені, дуже складне. Багато хто намагається спекулювати на ньому, але суть цього питання в тому, що я намагався вам розповісти. Перш за все, це забезпечення справедливого підходу», - зазначив він.