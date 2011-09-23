Україна розраховує на доступ до ринку транспортних послуг ЄС

Україна розраховує на значну лібералізацію доступу на ринок транспортних послуг ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П`ЯТНИЦЬКИЙ по завершенню зустрічей у рамках 18-го раунду переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

«У транспортних послугах також є досить високий рівень взаєморозуміння, тому що, по-перше, ми зробили багато, працюючи з країнами-членами, оскільки на сьогодні сфера транспортних послуг перебуває у компетенції країн-членів. З іншого боку, ми сьогодні підійшли до етапу, коли і Єврокомісія проявляє дуже високу зацікавленість до цієї сфери і хоче бути стороною цих домовленостей», - сказав він.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, зараз триває робота над удосконаленням двосторонніх договорів з країнами - членами ЄС, у першу чергу, з метою скасування індивідуальних дозволів на в`їзд для українських транспортників, або розширення їх обсягу до достатнього рівня.

Крім того, у найближчі 2-3 роки Україна планує підписати угоду з Європейським Союзом, яке регламентує співпрацю у сфері транспортних послуг.

«Це питання року-двох-трьох. І знову ж таки, питання гармонізації законодавства», - заявив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Серед іншого, за словами урядового уповноваженого, необхідно гармонізувати систему фінансових гарантій, а також вимоги до соціальних умов роботи водія.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.