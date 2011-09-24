Багаті стануть ще багатшими, бідні - тільки біднішими

Народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає головною загрозою для безпеки країни економічну політику уряду, що провокує соціальні протести.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу «Республіка» на 5 каналі.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, перед Україною, в першу чергу, стоять не зовнішні, а внутрішні виклики. «Економічна політика правлячої партії може бути виражена однією очевидною тезою: багаті стають ще багатшими, бідні стають тільки біднішими. Така політика в прямому сенсі слова підриває економічну безпеку України, а також соціальну стабільність усередині країни. Все це неминуче призводить до зростання недовіри до влади та держави, а в підсумку - до соціальних протестів і бунту», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат зазначила, що не випадково у бюджеті на 2012 рік найвищий рівень фінансування передбачений для силових відомств. «Сьогодні Кабмін намагається задушити економічні свободи. Це видно по тому, що у дохідній частині бюджету 2012 основний тягар лягає саме на підприємців. Замість обіцяної лібералізації економіки влада намагається побудувати поліцейську державу, тобто остаточно задушити ще й політичні свободи. Не випадково Київська мерія навздогін за Кабміном намагається заборонити мітинги та виступи громадян, пропонує захистити всі державні установи 100-метровою зоною», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського Комітету вважає, що в авторів бюджету був вибір: «відрізати» у багатих чи «зарізати» бідних.

«Судячи з того, які показники закладені в бюджеті, уряд схиляється до другого варіанту. Незважаючи на те, що податок на прибуток зменшено, надходження до бюджету в 2012 році повинні збільшитися на 6 млрд. гривень. Таким чином, у бюджеті закладається ідеологія життя за подвійними стандартами. Коли ми приберемо подвійні стандарти з нашої економічної політики, коли в країну повернеться чесна конкуренція, а не система розподілу, – ось тоді можна буде вважати, що кризі запобігли, а економічна безпека – посилена», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.