Як звільнити Тимошенко від «посадки» - на Банковій є аж три варіанти?

В Адміністрації Президента України розглядають три варіанти зміни законодавства для звільнення з-під арешту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як пише газета "Дзеркало тижня. Україна" 24 вересня, підготовлено три відповідні законопроекти. Перший (авторства народних депутатів Віктора ШВЕЦЯ й В’ячеслав КИРИЛЕНКА) припускає витяг із ст. 365 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за перевищення влади або службових повноважень.

Другий проект, за даними видання, з’явився з подачі соратників Арсенія ЯЦЕНЮКА. Він пропонує вважати перевищення влади або службових повноважень правопорушенням, але не карним, а лише адміністративним.

Нарешті, творці третього проекту (Іван КИРИЛЕНКО й Володимир МОЙСИК) рекомендують змінити суб’єктність. Тобто, не вилучати з Кримінального кодексу ст. 365, а підправити ст. 364, уточнивши, хто саме підпадає під визначення «посадові особи». Відповідно до Закону «Про Кабінет міністрів», члени уряду є не держслужбовцями, а політичними діячами. І за свої діяння, за логікою, мають нести не карну, а політичну відповідальність. Якщо, зрозуміло, не вчинили очевидного карного злочину. На думку авторів цього, ймовірно, найперспективнішого проекту Кримінального кодексу і закон про Кабмін слід привести у відповідність, позбавивши політичних діячів загрози карного переслідування за політичні діяння.

"Саме цей документ нині є предметом найбільш пильного вивчення Банкової. Але гарантувати, що в прагматичні міркування не втрутиться ще якийсь ірраціональний фактор, не може ніхто", - зазначає видання.