Табачник запевняє, що не причетний до закриття жодної школи

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що він не причетний до закриття жодної школи в Україні.

Про це Д.ТАБАЧНИК заявив в ефірі Шустер Live в пятницю.

"За 20 років 8 міністрів освіти жодної школи не закрили", - сказав він. За словами міністра, згідно з законом про освіту рішення про обєднання, відкриття та припинення діяльності шкіл ухвалює районна рада, яка фінанасує ці заклади.

В той же час, говорячи про темпи закриття шкіл, Д.ТАБАЧНИК наголосив, що за два роки діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО було закрито 642 шкіл. "За останні девятнадцять місяців було районними органами влади припинено діяльність 188 шкіл", - сказав міністр.