На віце-мера Одеси ГПУ завела одразу дві кримінальні справи

Генеральною прокуратурою України порушено дві кримінальні справи стосовно віце-мера Одеси Миколи ІЛЬЧЕНКА: першу 19 вересня, другу 23 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив його адвокат Вадим ДИННИК у п`ятницю під час другого брифінгу в Одеській міськраді.

«Виїмка документів і складання протоколу ввечері 22 вересня в кабінеті віце-мера проведені в рамках кримінальної справи від 19 вересня про підозру його в корупції, - уточнив адвокат затриманого.

23 вересня Генпрокуратура, сказав він, порушила другу кримінальну справу стосовно М.ІЛЬЧЕНКА. Проте адвокатові важко відповісти, що саме інкримінують його підзахисному: «Постанову вручена особисто М.ІЛЬЧЕНКУ, відбуваються слідчі дії стосовно нього. Мені поки що невідомо, за якою статтею порушено справу».

Захисник затриманого віце-мера Одеси додав, що «дружина М.ІЛЬЧЕНКА не одержувала повідомлення про затримання чоловіка, хоча такий документ мали їй надати». Втім, запобіжний захід для М.ІЛЬЧЕНКА має визначити суд, який може прийняти відповідну постанову 24 вересня, зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, ряд посадовців Одеської міськради, зокрема віце-мер М.ІЛЬЧЕНКО, затримані співробітниками правоохоронних органів за підозрою в корупції.

Кримінальну справу, порушену Генпрокуратурою України за фактом отримання хабара посадовцями Одеської міськради, згідно з ознаками ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, прийнято 23 вересня у провадження, повідомила 23 вересня прес-служба прокуратури Одеської області.

Спільно з віце-мером Одеси з питань транспорту і екології М.ІЛЬЧЕНКОМ також затримані й доставлені до СІЗО директор одеського комунального підприємства «Побережжя» Олег КУХТЕЙ і депутат міськради від Партії регіонів Олег ГОЦУЛЯК - член комісії з питань морегосподарського комплексу міськради.