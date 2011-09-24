Янукович пропонує дружити комісіями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує вже цієї осені провести засідання міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на початку зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка проходить у Завідово Тверської області Росії.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у двосторонніх відносинах між Росією і Україною накопичилося багато питань, які потребують швидкого розв’язання.

На думку глави Української держави, ці питання можна швидко вирішити, оскільки вже вони пропрацьовані урядами і підкомісіями міждержавної українсько-російської комісії. В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що бажано провести засідання цієї комісії під головуванням двох президентів до проведення другого Українсько-російського форуму, який пройде на рівні глав держав в жовтні 2011 року в Донецьку.