Гриценко: чому Яценюк не підтримує звільнення НУНС від "тушок"?

Лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що наразі у фракції Наша Україна – Народна самооборона не існує конкуренції, натомість постало питання чесності перед людьми.

Так він охарактеризував ситуацію у фракції НУНС в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Політик зазначив, що він разом з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, Павлом ЖЕБРІВСЬКИМ та іншими народними депутатами виступає з чіткою вимогою – провести лінію між владою і опозицією.

«Не може бути в опозиційній фракції, наприклад, КАСЬКІВА, який працює у виконавчій владі, незаконно тримає мандат, а власну картку віддав регіоналам. Або група «Єдиний Центр»: представлені у владі, голосуєте законопроекти ЯНУКОВИЧА – то йдіть чесно туди!», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, те ж саме стосується депутатів, які «тушками» увійшли до коаліції, або тих, хто голосував за «зрадницькі харківські угоди».

«Як вони можуть сидіти поряд? Ідіть у владу, несіть відповідальність!», - закликав лідер «Громадянської позиції»

А.ГРИЦЕНКО заявив, що голосував за виключення з фракції таких депутатів, але чомусь це рішення не підтримали представники «Фронту ЗМІН»: Арсеній ЯЦЕНЮК, Микола МАРТИНЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Я не розумію такої ситуації, - сказав А.ГРИЦЕНКО. – Між «там» і «тут» не вийде, треба чітко провести цю лінію».

Крім того, він повідомив, що рішення про виключення зі складу фракції НУНС кількох депутатів, прийняте 6 вересня, досі не оголошено спікером в парламенті. А голова фракції НУНС М.МАРТИНЕНКО, уповноважений фракцією зробити відповідну заяву, також з якихось причин цього не зробив.