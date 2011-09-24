У Завидові поставили самовар і приготувалися ловити форель

У заміській резиденції Завідово (Тверська область Росії) тривають переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом і прем`єром РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, після переговорів у приміщенні три лідери зробили коротку прогулянку і зайшли у літнє приміщення.

Для учасників переговорів накрито стіл просто неба, поряд з яким горить багаття і стоїть великий самовар. На столі - кілька пляшок вина.

Для президентів двох країн і російського прем`єра також все приготовано для рибалки. Зокрема, на березі озера лежить три вудки, як наживка - варені креветки.

Як стало відомо УНІАН, в озері водиться дво-, три- і чотирирічна форель.

Прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, відповідаючи на запитання, чи було досягнуто якихось домовленостей, сказала, що переговори тривають, і говорити зараз про результати передчасно. Після короткої прогулянки керівників двох країн журналістів попросили залишити місце проведення переговорів.