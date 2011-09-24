Через годину після перемовин Путін і Медведєв вийшли вдвох

Переговори президента Росії Дмитра Медведєва, прем`єра Володимира Путіна і президента України Віктора Януковича проходять в неформальній обстановці, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на російські інформагентства.

Через годину після розмови за зачиненими дверима, Путін і Медведєв у спортивних куртках пішли прогулятися алеєю. За деякий час до них приєднався Янукович.

Потім президенти і прем`єр попрямували до ставка, де все було приготовлено для рибалки, проте рибалити не стали, а просто постояли на містку.

Потім продовжили переговори в літньому павільйоні.