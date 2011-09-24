Найвпливовіша людина Закарпаття вирішує питання одним дзвінком

В Ужгороді презентували рейтинг «ТОП-100. Впливові люди Закарпаття-2011».

Як передає кореспондент УНІАН, першу позицію обіймає екс-голова Конституційного суду України Андрій СТРИЖАК, другу сходинку - міністр з надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА, а третю - голова Закарпатської ОДА, очільник Закарпатської обласної організації Партії Регіонів Олександр ЛЕДИДА. Четверта позиція у голови наглядової ради ЗАТ «Єврокар» Олега БОЯРИНА, п’ята – в американського мільярдера, бізнесмена, вихідця із Закарпаття Алекса РОВТА.

До рейтингу, крім бізнесменів та політиків, увійшли також культурні та громадські діячі краю, спортсмени, правоохоронці, науковці, лікарі. У першій двадцятці, зокрема, владика, відомий діяч греко-католицької єпархії Мілаш ШАШІК та екс-мер Ужгорода, який балотувався навіть на посаду Президента України, Сергій РАТУШНЯК.

Як зауважив під час презентації керівник проекту Михайло НОСА, рейтинг впливовості визначали за результатами експертного опитування, в якому взяли участь провідні експерти, зокрема політологи, соціологи, політики, громадські діячі, представники бізнесу, читачі газети, журналісти.

За його словами, при формуванні рейтингу також брали до уваги статус учасників у владі і політиці, їхній контроль над бізнес-структурами чи важливими інфраструктурними об’єктами, а також їхні родинні та особисті зв’язки як засіб впливу і лобіювання інтересів.

Сам рейтинг вийшов у світ у вигляді повнокольорового глянцевого видання. До кожної позиції додано пояснення, чому саме та чи інша людина займає саме таку сходинку в рейтингу. Приміром, про А.СТРИЖАКА написано так: «Телефонним дзвінком він може розв’язати такі питання, які іншим впливовим особистостям не під силу вирішити, залучаючи навіть весь арсенал своїх зв’язків». Або щодо Віктора БАЛОГИ: «…як куратор Закарпаття в Кабміні впливає на різні політичні призначення, вирішує питання бюджетних надходжень до Закарпатської області, очолює низку урядових комісій, діяльність яких безпосередньо впливає і на розвиток області».

Довідка УНІАН. Рейтинг «ТОП-100. Впливові люди Закарпаття-2011» є спеціальним випуском газети «Неділя», яка видається в Закарпатті з 2003 року.

Цьогорічний рейтинг є п’ятим поспіль спецпроектом, який реалізовує видання.