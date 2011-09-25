Мороз планує об'єднати лівоцентристів в одну партію

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ планує створити лівоцентристську партію.

Як передає Gazeta.ua, до неї, окрім, Селянсько-демократичної партії, ВО "Патріотичний союз України", Партії дітей війни, увійдуть ще й політсили "Народна влада" та "Справедливість". Дві останні партії очолюють його колишні соратники, які вийшли з СПУ, Йосип ВІНСЬКИЙ та Станіслав НІКОЛАЄНКО.

За словами О.МОРОЗА, Й.ВІНСЬКИЙ і С.НІКОЛАЄНКО виходили з СПУ, а відтак створювали партії, керуючись суб`єктивними інтересами.

«У лівоцентристському спектрі є понад десяток партій. Щоб спростити вибір людей, дати чітку відповідь на їхній запит, потрібно закрити сторінку минулого, не зважаючи на все те, що колишні партнери говорили...", - підкреслив політик.

О.МОРОЗ повідомив, що створено координаційну раду з представників шести партій – Селянсько-демократичної партії, ВО "Патріотичний союз України", СПУ, Партії дітей війни, "Народної влади" і "Справедливості", а також налагоджують співпрацю й з іншими силами.

«Тут наші позиції розходяться. Соціалісти вважають, що назву партії змінювати не варто, оскільки вона існує 20 років і викликає певні асоціації, а інша назва буде відривати сприйняття людей від саме нашої політичної сили. Є й інші нюанси, які, гадаю, невдовзі будуть узгоджені», - зазначив лідер соціалістів..

Він запевнив, що «у принциповому плані можливість такого об`єднання існує». При цьому О.МОРОЗ нагадав, що днями відбувся з`їзд Партії дітей війни, на якому прийнято постанову про припинення її діяльності і про об`єднання з СПУ.