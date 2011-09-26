Таємниця "Фокстроту": вбитого немає, а справа про вбивство є

У четвер міліція обшукувала п`ять точок, що належать мережі магазинів побутової техніки «Фокстрот», повідомляє газета Сегодня. Серед них центральний офіс на вул. Дорогожицькій і навіть дача одного з власників магазину. За даними міліції, обшуки пов`язані із замовним убивством, однак у самій мережі відповідають, що "покійник" живий і навіть бадьоро проводить час у ресторані ...

«Напередодні був убитий один з топ-менеджерів магазинів. Нібито партнери збиралися і хотіли переділити частки, але він не погодився. В офісах вилучали документи, пов`язані з економічною діяльністю», - сказав "Сегодня" співрозмовник у правоохоронних органах.

Розслідуванням справи займається головне слідче управління МВС, але офіційної інформації поки не дають.

У самому «Фокстроті» неофіційно вважають, що це рейдерське захоплення, а не вбивство.

«Ніякого вбивства не було, ми вже всіх перебрали, ніхто не був убитий! Тим часом міліція ходить по наших складах, все перевіряє і заважає працювати. Тепер повністю паралізована робота центрального апарату магазину. Це якийсь рейдерське захоплення», - впевнені співробітники компанії.

Міліція - неофіційно - навіть назвала прізвище «загиблого». Мовляв, убили «людину на прізвище Виходцев». Геннадій Виходцев справді співвласник «Фокстроту». Однак його наближені запевнили журналіста, що Виходцев не тільки живий, а й ще сидить у ресторані ...

Газета нагадує, що в березні 2008 року в Шевченківському РВВС помер один із власників мережі Володимир Шульга: йому - свідкові у справі про отруєння екс-президента Віктора Ющенка - раптово стало погано з серцем. За два роки - в березні 2010-го - ще один власник супермаркетів побутової техніки Георгій Дігам загинув під час дайвінгу, в Судані: зупинилося дихання. Обидва власника «Фокстроту», за даними "Сегодня", були в конфлікті - теж ділили частки.