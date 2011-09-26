Гриценко: закон про біометричні паспорти ускладнить життя українців

Народний депутат від НУ-НС, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що закон про біометричні паспорти лише ускладнить життя українців.

Про це він сказав в ефірі радіо «Ера», підкресливши, що не голосував за цей закон, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Крім одного базового документа, де була б вся інформація про людину, ввели 5 різних документів. І кожен з них буде коштувати, знаючи нашу практику, мінімум 300 грн. Навіть посвідчення інваліда, а де інвалід гроші візьме?, - питає А.ГРИЦЕНКО. – А якщо сім’я велика – це кілька тисяч гривень. Звідки брати гроші при нашому безробітті й низьких зарплатах?».

Він порадив почитати висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, яке негативно характеризує цей закон.

«Замість того, щоб користуватися досвідом європейських країн, Молдови, Білорусі і ввести один документ, в нас люди повинні будуть мати по 3, 4, а то й 5 документів», - коментує А.ГРИЦЕНКО.

Особливе занепокоєння, за його словами, викликає лобіювання цим законом інтересів сумнозвісного концерну ЄДАПС.

«Всі знають, що цей концерн обкрадає державу на мільярди щороку як монополіст на тих голограмах, які поназатверджували. Навіть КЛЮЄВ говорив, що це збільшує вартість в десятки, а то й сотні разів», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада Україна ухвалила закон, який передбачає введення в Україні біометричних паспортів. Зокрема, за законопроект №8507 «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України» проголосували 257 народних депутатів.

У свою чергу Мін’ст заявив, що цей закон про введення біометричних паспортів порушує основні конституційні засади розвитку держави.

"Офіційним приводом для ухвалення закону стала благородна мета - налагодження безвізового режиму з Європейським Союзом. Проте намагання досягнути поставлених цілей спровокували порушення основних конституційних засад розвитку держави", - вважають у Міністерстві юстиції.

На думку юристів, визначаючи безальтернативну технологію виготовлення паспортів, закон таким чином закріплює існуючу монополію у цій сфері, "тобто є потенційно корупціогенним".

До того ж, застосування передбаченої законом технології виготовлення документів призведе до здорожчання, що збільшить витрати державного бюджету, а відповідно й кожного громадянина, - наголошується в повідомленні .

Також зазначається, що положення про перелік інформації, яка включатиметься до Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб, сформульовані надто узагальнено, нечітко та припускає різне тлумачення. Тому порушують статтю 32 Конституції України, яка звужує можливості держави втручатися в особисте сімейне життя громадян.