Ющенка хочуть усунути з посади почесного голови НУ?

На засіданні політради «Нашої України» планують прийняти рішення щодо винесення на з’їзд НУ питання про звільнення Віктора ЮЩЕНКА з посади почесного голови партії. Про це з посиланням на джерело в керівництві НУ йдеться в публікації «За Нашу Україну» без Ющенка?».

Ініціаторами нібито виступили голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова виконкому НУ Сергій БОНДАРЧУК та керівник столичного осередку партії Юрій ЄХАНУРОВ. Мотивація такого кроку та, що В.ЮЩЕНКО сьогодні не додає партії виборчих очок, а віднімає їх. Крім того, давно не вирішує фінансові проблеми партійних структур, що призвело до великих заборгованостей.

За інформацією джерела, В.НАЛИВАЙЧЕНКО та С.БОНДАРЧУК замислили об’єднавчий виборчий проект. Ідеться про приєднання до «Нашої України» партії «За Україну!» на чолі з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та партії «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА. Проте В.ЮЩЕНКО ніколи не погодиться бути в одному проекті з В.КИРИЛЕНКОМ та А.ГРИЦЕНКОМ, яких щиро вважає «зрадниками».

Для додаткової інституціоналізації проекту й створення парламентського «майданчика» робляться спроби щодо створення власної депутатської групи у Верховній Раді з членів фракції НУ-НС. Проте, за інформацією джерела, поки що необхідних 15 бажаючих ініціатори не зібрали.

У матеріалі стверджується також, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО і С.БОНДАРЧУК знайшли фінансування об’єднавчого проекту у «владних кабінетах». Обох політиків там нібито регулярно бачать останніми тижнями. Джерело вважає, що В.КИРИЛЕНКО про це знає, але А.ГРИЦЕНКО щодо походження коштів на проект може бути не в курсі.

Також відзначається, що влада в цьому разі збирається вести безпрограшну гру. Якщо партія не пройде до парламенту, то «від’їсть» кілька відсотків у інших опозиційних сил. Головна мета влади – зменшити на парламентських виборах результати БЮТ та “Фронту змін”. У будь-якому разі «За Нашу Україну без Ющенка» їх критикуватиме й за першої-ліпшої нагоди вставлятиме їм палиці в колеса. І з політико-конкурентних, і з особистих мотивів.

Якщо ж «Нова Україна» (об’єднана) потрапить до Верховної Ради, то наявні у фракції амбіційні й агресивні політики внесуть додаткові свари і сум’яття в табір опозиції.

Владі вже сьогодні доводиться думати про ситуацію в майбутній Верховній Раді, де вона може зіткнутися зі значними політичними ризиками. Для їх уникнення використовуватимуться всі доступні засоби й кошти, йдеться у публікації.