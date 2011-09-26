Міллер заявив про «прогрес» у газових переговорах РФ і України

ВАТ «Газпром» до кінця тижня проведе чергові переговори з Україною, поки що про конкретні цифри і параметри говорити зарано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив журналістам у Москві, коментуючи переговори з Україною щодо газового питання.

«Так, прогрес є, але говорити про якісь конкретні цифри і параметри сьогодні зарано. Швидше, доречно говорити про загальне бачення підходів до розгляду і вирішення питань газової співпраці», - сказав О.МІЛЛЕР.

«Вчора ми домовилися про те, що робоча чергова зустріч із нашими українськими друзями відбудеться до кінця цього тижня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР обговорили конкретні шляхи реалізації домовленостей, досягнутих президентами України і Росії й прем`єр-міністром РФ 24 вересня, у сфері закупівлі і транзиту російського газу.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії і України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.