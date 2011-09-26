Литвин просить Азарова присилати до ВР міністрів, а не десятих заступників

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить голову Кабінету міністрів Миколу АЗАРОВА, аби урядові законопроекти в парламенті доповідали міністри, а не їхні заступники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні під час брифінгу.

«Я написав лист уряду про те, що урядові законопроекти мають доповідати члени уряду, а не їх десяті заступники», - сказав В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН наголосив, що тоді не буде такої ситуації, коли переважна кількість урядових законопроектів, які ухвалює парламент, потім ветуються Президентом. «Ми маємо працювати якісно, а для цього люди, які несуть персональну відповідальність, мають вести діалог з парламентом», - сказав голова ВР. Він також висловив здивування заявою прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що спікер своєю поведінкою під час години запитань до уряду образив Кабмін. «Мова йде не про образу, а мова йде про взаємну відповідальність. І я не бачу тут великої проблеми», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час ранкового пленарного засідання ВР В.ЛИТВИН заявив, що Години запитань до уряду не буде.

Сьогодні ВР мала розглядати питання щодо забезпечення прав соціально вразливих верств населення і головним доповідачем мав бути віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, однак він не був присутній в ложі уряду. Так само не було і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

«В п’ятницю Години запитань до уряду у Верховній Раді не буде», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що не бачить підстав проводити таку годину запитань до уряду.

Крім того, голова ВР наголосив, що останнім часом Кабінет міністрів взагалі ігнорує цей захід і не приходить в повному складі, як це передбачено законом. Голова ВР вважає за доцільне, аби парламент взагалі наступного тижня не розглядав урядові законопроекти, поки не буде налагоджена робота між ВР та Кабміном. В.ЛИТВИН також зауважив, що Кабінет міністрів має нарешті виконувати законодавство та регламент ВР.

Того ж дня прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що не бачить причин для докорів на адресу уряду із боку голови Верховної Ради України В.ЛИТВИНА у зв`язку з відсутністю членів Кабінету міністрів України на Годині запитань до уряду в парламенті.