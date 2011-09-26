ЗМІ: Чоловіка, який голодував біля дому Ющенка, забрали в лікарню

Сумчанина Олександра ЖУРАВКУ, який з 8 вересня голодував біля будинку третього президента України Віктора ЮЩЕНКА в с. Хоружівка Недригайлівського району Сумської області, у суботу 24 вересня було госпіталізовано до Недригайлівської районної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив сайт сумського тижневика «Панорама».

«Лікарі «швидкої», які періодично приїжджали, щоб оглянути мене, запропонували мені госпіталізацію через погіршення здоров`я - у мене дуже піднявся тиск, хоча раніше таких проблем не було. У разі відмови вони просили мене написати заяву, що я знімаю з них відповідальність за мій подальший стан», - розповів журналістам тижневика О..ЖУРАВКА, який упродовж двох тижнів харчувався тільки водою із сіллю.

У лікарні йому виписали рецепт на ліки вартістю 430 грн. Оскільки таких грошей у чоловіка не було, він відправився додому до Сум.

Як повідомляв УНІАН, О.ЖУРАВКА працював у "Нашій Україні" з 2007 по 2009 рік на посаді керівника виконкому Зарічної районної в місті Суми організації партії.

У "Нашої України" дійсно на сьогодні існує істотна заборгованість із заробітної плати перед колишніми працівниками і перед Пенсійним фондом, яка сформувалася в основному впродовж 2009 року. Зокрема, стосовно О.ЖУРАВКИ йдеться про заборгованість на суму 15 тис. 833 гривні", - розповіли в прес-службі "Нашої України".

"Як тільки ми дізналися про голодовку пана ЖУРАВКИ, ми відправили до Хоружівки представника регіонального департаменту центрвиконкому партії. Він запропонує О.ЖУРАВЦІ приїхати до Києва в центральний офіс партії та зустрітися з головою політради "Нашої України" Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ і головою центрвиконкому партії Сергієм БОНДАРЧУКОМ, щоб намітити шляхи вирішення цієї критичної проблеми», - сказали в прес-службі партії 15 вересня.

«... ми запропонуємо О.ЖУРАВЦІ юридичну допомогу, щоб він міг захищати свої права в суді з позовом до тих представників партії, в період керівництва яких утворилася ця заборгованість. Крім того, ми звернемося до органів місцевого самоврядування і органів соціального захисту Сумської області, щоб вже найближчим часом допомогти О.ЖУРАВЦІ у пошуках гідної роботи", - повідомили в "Нашій Україні".