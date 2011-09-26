Плотніков: Візит Януковича в Росію став кроком до примирення

Народний депутат України від Партії регіонів Олексій Плотніков заявив, що візит Президента Віктора Януковича в Росію можна оцінити як крок до вирішення проблемних питань, що виникли перед країнами в газовій сфері. Про це він сказав в понеділок, 26 вересня, коментуючи підсумки візиту Глави держави, що відбувся напередодні, в Росію.

"Візит Президента в Росію можна розцінити як позитивний, як початок нормалізації стосунків з РФ, як ситуацію, коли сторони погодилися на взаєморозуміння і відхід із стану публічних звинувачень і публічних конфліктів", - цитує депутата партійний сайт.

При цьому він висловив думку, що можна говорити про наявність певного прогресу в переговорах: "Є певний прогрес в самому предметі переговорів, по ціноутворенню на газ". Водночас О.Плотніков підкреслив, що переговори між міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойко і головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером ще не завершені, усі питання опрацьовуватимуться професійно, а результат буде обнародуваний пізніше.

"Візит Віктора Януковича в Росію став кроком певною мірою, до примирення в ситуації що склалася ", - резюмував Олексій Плотніков.