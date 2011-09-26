Виробник футболок "Спасибо жителям..." зараз у Хорватії

Власник компанії ProstoPrint Денис ОЛЕЙНІКОВ, що виготовила футболки з написом "Спасибо жителям Донбасса", має намір просити політичний притулок в Латвії.

Про це він заявив в інтерв`ю Бі-бі-сі.

В даний момент, за словами Д.ОЛЕЙНІКОВА, він разом з сім`єю перебуває в Хорватії.

"Це суто технічне рішення. У моєї сім`ї не було віз на момент виїзду, а до Хорватії до 31 жовтня громадяни України могли в`їжджати без віз", – сказав Д.ОЛЕЙНІКОВ.

Бізнесмен вважає, що в Україні йому та його сім`ї загрожує реальна небезпека, тому поки виключає можливість повернення.

"Ми обов`язково проситимемо політичний притулок, тому що це правильно, тому що я не хочу бути людиною без статусу, – заявив Д.ОЛЕЙНІКОВ. – Я приїхав сюди не тому, що я турист, і більше за все хотів би повернутися до України".

"Хорватія – це транзитна країна. Зараз ми розглядаємо Латвію", – заявив бізнесмен.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня співробітники Київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії ProstoPrint з виготовлення футболок з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язаний з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання зв`язували обшук в компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса...».

У Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві підкреслили, що обшук «жодним чином не пов`язаний з випуском цією організацією футболок з написом, згадуваним в публікаціях в інтернет-мережі».

21 вересня на своїй сторінці у Facebook власник компанії ProstoPrint Д.ОЛЕЙНІКОВ написав, що виїхав з країни, побоюючись арешту.

23 вересня міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що порушення кримінальної справи за незаконне використання товарного знаку компанією ProstoPrint не має жодного стосунку до виготовлення нею футболок «Спасибо жителям Донбасса».

Сьогодні, 26 вересня, віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що компанія ProstoPrint перевела в політику проблему незаконного використання логотипу УЕФА.