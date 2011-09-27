Качний: Київщина залучатиме китайські інвестиції

Голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ та перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Ярослав МОСКАЛЕНКО обговорили з делегацією робочої групи Канцелярії з іноземних справ уряду провінції Гуандун Китайської Народної Республіки низку інвестпроектів

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-центрі голови облради, під час зустрічі обговорювалися спільні проекти, розробка яких почнеться на Київщині найближчим часом. Зокрема, близько 1 млрд. дол. інвестицій потребує проект будівництва нової обласної кільцевої дороги, що проляже на відстані 40 км від столиці. О.КАЧНИЙ переконаний, що сам цей проект стане головним імпульсом для розвитку Київщини як логістичного центру країни.

Також обговорювався проект впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери Київщини, зокрема, заміну котелень та котлів газового опалення на котли, що використовують альтернативні джерела енергії, наприклад, сонячну. Орієнтовна вартість проекту - близько 200 млн. дол. Сторони обговорили також проект будівництва постійно діючого Китайського культурно-виставкового центру, де будуть представлені всі провінції КНР – як в культурно-інформаційному, так і в діловому плані. Голова Київської облради повідомив, що китайській стороні також було запропоновано взяти участь у будівництві товарних ринків на автомобільних магістралях Київ-Житомир та Київ-Одеса, і презентовано можливості двох технопарків – індустріального у Вишгородському районі та інноваційно-технологічного - у Фастові.

«Сьогодні економіка Китаю лідирує в світі за темпами зростання, тому ми зацікавлені в притоку китайських інвестицій, - зауважив О.КАЧНИЙ під час зустрічі з керівництвом провінції Гуандун. – Для столичного регіону Китай може стати стратегічним партнером, адже ми можемо надати широкі можливості для розвитку інвестпроектів, в першу чергу, інфраструктурних. Зі свого боку влада Київщини готова виступити гарантом прозорості роботи на нашому ринку для китайських інвесторів».

За даними прес-центру голови облради, у першому півріччі 2011 р. товарооборот між Київською областю і Китаєм склав 78,2 млн. дол. США, в тому числі експорт – 4,1 млн. дол., імпорт – 74,1 млн. дол. З Київщини до Китаю експортуються жири та олії, деревина та вироби з неї, молоко та молочні продукти, котли, машини, нафта та продукти її переробки. З Китаю до столичного регіону – продукти хімічної промисловості, полімерні матеріали та пластмаси, електричні машини та устаткування тощо.

Гуандун – одна з найбільш економічно розвинених провінцій Китаю. Має площу 178 тис. кв. км і населення 100 млн. чол. Адміністративний центр – місто Гуанчжоу. Провінція має розвинену промислову базу і стрімко розвиває галузеву інфраструктуру. Межує з Гонконгом і Макао.