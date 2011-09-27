МВС розкриває таємниці: Луценко «влетів» через штатний розклад

Практично всі водії колишніх міністрів внутрішніх справ України оформлялися на роботу в Департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту на засіданні Печерського районного суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявив свідок, колишній заступник начальника кадрового забезпечення Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Микола СОРОКА, який надавав свідчення за епізодом щодо неправомірного працевлаштування водія Ю.ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

«Практично всі водії попередніх міністрів внутрішніх справ працювали у нашому департаменті – і водії Кравченка, і БІЛОКОНЯ. Це пов’язано з професійною діяльністю і більше нічого», - сказав М.СОРОКА.

При цьому він пояснив, що оскільки міністр внутрішніх справ має відвідувати різні підрозділи відомства, в тому числі секретні, його водій також повинен мати доступ до державної таємниці.

Крім того, М.СОРОКА зауважив, що у Департаменті розвідувально-пошукової діяльності МВС немає посад водіїв чи інших посад, крім начальницьких, а є лише посади «оперуповноважений» і «перший уповноважений», які можуть займатися різними видами діяльності.

Водночас, у своїх показах на судовому засіданні свідок зазначив, що оформлення Л.ПРИСТУПЛЮКА в департамент відбувалося без будь-яких порушень.

За словами М.СОРОКИ, коли він готував наказ на працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА, то від свого керівника – начальника департаменту Олексія ПРИЛИПКА - дізнався, що той працюватиме водієм міністра.

Водночас М.СОРОКА запевнив суд, що ніхто, у тому числі й Ю.ЛУЦЕНКО, не давав йому вказівки терміново оформити Л.ПРИСТУПЛЮКА на роботу в департамент.

«Будь-яких вказівок про призначення Л.ПРИСТУПЛЮКА на конкретну посаду ані Ю.ЛУЦЕНКО, ані треті особи не надавали… Я думаю, що йому (міністру) навіть невідомо було, що такий підрозділ (мається на увазі – Департамент розвідувально-пошукової діяльності – УНІАН) є», - сказав М.СОРОКА.

Також він підтвердив, що чинні внутрішні інструкції МВС не встановлюють граничний строк для прийняття особи на службу.

Водночас, за словами М.СОРОКИ, під час допиту на досудовому слідстві він не говорив, що Ю.ЛУЦЕНКО нібито особисто давав вказівки працевлаштувати Л.ПРИСТУПЛЮКА. «Я такої відповіді не надавав. Такого не може бути», - сказав він, зауваживши, що лише припустив, що міністр міг давати таку вказівку.

Крім того, свідок на допиті в суді спростував записані з його слів під час слідства слова, що Ю.ЛУЦЕНКО після призначення міністром почав «чистку кадрів» в МВС. «Такого я не говорив», - запевнив М.СОРОКА.

Наразі через зайнятість суддів – членів колегії в інших судових засіданнях у судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА оголошено перерву до 9.15 29 вересня.