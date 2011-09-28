Депутат-регіонал виявився громадянином США

Депутат Одеської обласної ради від Партії регіонів Олександр ПРЕСМАН вважає, що наявність у нього двох паспортів - українського і американського - не суперечить нормам чинного законодавства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПРЕСМАН заявив на прес-конференції.

За його словами, «сьогодні багато правоохоронних органів займаються Олександром ПРЕСМАНОМ. Якщо я сьогодні депутат облради і, можливо, один з кандидатів в депутати Верховної Ради, то, напевно, на це запитання всі вже відповіли».

«Насправді, я у 2001 році одержав американський паспорт, і від цього не відмовляюся. Протягом десяти років він у мене (термін дії – УНІАН) закінчився», - уточнив О.ПРЕСМАН.

«Я є громадянином України… Немає такого закону, який заперечує друге громадянство. Є для цього правоохоронні органи, є ВВІРи в Одеській області, де мені видано цивільний паспорт…», - підсумував депутат.

Коментуючи цю заяву О.ПРЕСМАНА, народний депутат України Юрій КАРМАЗІН заявив: «Депутат Одеської облради від Партії регіонів О.ПРЕСМАН не обдурив журналістів, він був і залишається, наскільки мені відомо з серйозних джерел, громадянином США. Причому термін дії його паспорта може закінчитися, але термін дії громадянства не закінчується».

«Щодо заяви О.ПРЕСМАНА, - підкреслив Ю.КАРМАЗІН, - то хочу нагадати, що закон України про вибори місцевих рад передбачає, що депутатом місцевої ради може бути тільки громадянин України. Про осіб з подвійним громадянством там не йдеться. Таким чином, він не повинен був одержати депутатський статус».

На думку народного депутата, «не можуть такі люди обіймати виборні посади в органах влади — це (подвійне громадянство – УНІАН) і є підставою для недовіри їм у здійсненні важливих функцій».

Разом з тим, акцентував Ю.КАРМАЗІН, «згідно з чинною Конституції, у громадянина України може бути тільки одне громадянство - українське. Іншого бути не повинно. Хоча не передбачена автоматична втрата українського громадянства у зв`язку з набуттям громадянства іншої країни, тому й існують такі випадки».

Наприклад, сказав Ю.КАРМАЗІН, у Харківській області навіть суддя одержав російське громадянство, продовжуючи виконувати посадові обов`язки – лише пізніше відмовився від другого громадянства. Є подібні факти подвійного громадянства і в Криму, на Буковині.

Коментуючи ст. 19 Закону України про громадянство, яка говорить про втрату громадянства України у разі добровільного прийняття громадянства іншої держави, Ю.КАРМАЗІН підкреслив: «Поки цю статтю багато представників влади тлумачать по-різному, існує велика проблема. Можна її доповнити, наприклад, словом «автоматично». Хоча зрозуміло, що може бути тільки одне українське громадянство - і більше ніяких записів не потрібно».

Проте, підкреслив Ю.КАРМАЗІН, для виконання цього закону «не вистачає політичної волі».

«Головне - немає чіткої лінії у Президента України як гаранта Конституції. От деяким громадянам це на руку», - підсумував Ю.КАРМАЗІН.

У Відділі громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб УМВС України в Одеській області від будь-яких коментарів з приводу публічного визнання депутата облради свого подвійного громадянства відмовилися.

«У нас немає офіційних відомостей про це, - заявила УНІАН начальник відділу Тетяна ЦУРКАН. – Якщо одержимо через Відділ з громадських зв`язках УВС таку заяву, належним чином реагуватимемо».