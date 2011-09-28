До Печерського суду сьогодні пустять удвічі менше журналістів

Доступ журналістів до судової зали Печерського районного суду м.Києва на засідання у кримінальній справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні буде обмежений.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до зали судового засідання буде допущено лише 40 представників ЗМІ.

«Кількість журналістів сьогодні буде обмежена через відсутність вільних місць. Вчора у судовій залі було зареєстровано 80 працівників ЗМІ», - сказав представник судової міліції «Грифон», який на вході до Печерського райсуду реєструє журналістів, які бажають пройти до зали суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, у Печерському суді продовжиться розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Напередодні у суді розпочалися судові дебати сторін у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Першою виступала сторона державного обвинувачення. Прокурор у своєму виступі попросила суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.