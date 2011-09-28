У «Нафтогазі» вважають вину Тимошенко доведеною

НАК «Нафтогаз України» вважає доведеним факт заподіяння збитків внаслідок дій Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра в 2009 році під час укладення газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час судових дебатів заявив представник цивільного позивача – НАК «Нафтогаз України» - Вадим КУНИЦЬКИЙ.

«НАК «Нафтогаз України» вважає, що за наслідками досудового та судового слідства доведено факт заподіяння компанії збитків у вказаному вище розмірі», - сказав В.КУНИЦЬКИЙ.

Представник цивільного позивача також визнав, що ініціатором цивільного позову стала Генеральна прокуратура, яка листом від 12 травня 2011 року повідомила НАК «Нафтогаз України» про порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, а 23 червня 2011 року компанія звернулася до Печерського районного суду з відповідним цивільним позовом, в якому вимагає компенсувати збитки у розмірі 1,5 млрд. грн.