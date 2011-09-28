Лавриновича просять розібратися з керівництвом «Фронту Змін»

Правозахисник, профспілковий лідер і депутат Сквирської райради Київської області Дмитро ФІЛІПЧУК звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою на протиправні дії політичної партії «Фронт Змін».

Про це повідомляється в прес-релізі, переданому УНІАН.

Зокрема повідомляється, що Д.ФІЛІПЧУК просить Мін`юст «розібратися в обставинах його виключення з партії на предмет законності прийнятих керівництвом «Фронту Змін» рішень». «Від третіх осіб я дізнався, що рішенням Бюро політичної партії «Фронт Змін» 9 червня 2011 року мене було виключено з складу партії з формулюванням «за систематичне невиконання рішень керівних партійних органів». Повідомлення про моє виключення було опубліковане 10 червня 2011 року на офіційному сайті ПП «Фронт Змін». Вважаю це рішення Бюро партії незаконним і таким, яке порушує мої права», - йдеться в документі. Д.ФІЛІПЧУК наголошує, що формулювання, за яким його було виключено з партії, не підпадає під жодне з визначень Статуту «Фронту Змін». Відповідно, рішення про «виключення» міг ухвалити тільки з`їзд партії, який протягом відповідного періоду часу не проводився.

Депутат вимагає від Мін`юсту проведення відповідної перевірки. «Прошу відновити мої права і захистити законні інтереси, порушені діями ПП «Фронт Змін», - вимагає депутат.

Державний контроль за виконанням політичною партією вимог Конституції і законів України, а також статуту політичних партій і діяльністю політичних партій здійснює Міністерство юстицій України.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Д.ФІЛІПЧУК на прес-конференції заявив, що демократичні принципи, декларовані партією, є номінальними і не відповідають реальній лінії поведінки керівництва «Фронту Змін».