Круглий стіл «Стабільність української фінансової системи»

У четвер, 29 вересня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Стабільність української фінансової системи». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Теми, винесені на обговорення: 1. Наскільки стабільна національна валюта і чи варто чекати «обвалу» гривні найближчим часом? 2. Чим загрожує економіці та фінансовій системі України невидача чергового траншу кредиту МВФ? 3. До чого призведе обов'язкове зберігання інформації про осіб, які здійснюють операції обміну валют? 4. Кому вигідна відміна валютного споживчого кредитування? Учасники круглого столу: 1. Олександр СУГОНЯКО – президент Асоціації українських банків. 2. Євгеній ЗІНОВ’ЄВ – начальник відділу стратегії «ОТП Банк». 3. Дмитро СОЛОГУБ – начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банк Аваль». 4. Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України (Партія регіонів). 5. Сергій ТЕРЬОХІН – народний депутат України (БЮТ). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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