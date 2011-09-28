До Кличка перебіжать усі, в кого Попов забрав землю?

У Київраді стануться серйозні зміни відразу після висунення кандидатів в мери. Своїм прогнозом на прес-конференції в "Главкомі"поділився голова депутатської фракції "Громадський актив Києва" Олександр Пабат.

"У роботі Київради є серйозні проблеми, тому що депутати не визначилися зі своїм політичним майбутнім. Більшість дуже часто складається ситуативно. Але відразу після висунення кандидатів будуть серйозні міграції у фракціях", - відмітив Пабат.

"На сьогодні існує два потенційних кандидати в мери - це Олександр Попов і Віталій Кличко. Припускаю, що у блоці Кличка найближчим часом з`являться люди, невдоволені рішеннями Попова, який відмінив більшість рішень Київради про виділення землі, йдеться про їх особисті меркантильні інтереси, не більше - відзначив Пабат. - Ось чому багато депутатів відстоюватимуть свої конкретні інтереси, які вони можуть втратити з приходом Попова".

"Саме цим я пояснюю те, що багато депутатів Київради сьогодні настроєні досить вороже проти діючого глави КМДА. Думаю, усі невдоволені тим, що Попов забрав у них землю і підприємства, вимушено перебігатимуть в партійні списки інших кандидатів - передусім до Кличка", - сказав голова депутатської фракції "Громадський актив Києва".