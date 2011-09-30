Янукович у Варшаві каже, що настав час конкретних дій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що нині настав час конкретних дій з метою наповнення ініціативи «Східного партнерства» практичним змістом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава Української держави заявив у своєму виступі на пленарній сесії саміту «Східного партнерства» у Варшаві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що період існування «Східного партнерства» був сповнений предметних дискусій, компромісних рішень та пошуку дієвих механізмів в рамках цього нового формату партнерства. «Наші зусилля у цьому напрямі повинні базуватися на принципах спільної власності та взаємної відповідальності як держав-партнерів, так і країн-членів ЄС», – наголосив глава держави.

На переконання Президента України, «Східне партнерство» має стати важливим допоміжним інструментом у розвитку відносин держав-партнерів з ЄС та сприянні їхнім євроінтеграційним прагненням.

При цьому «Східне партнерство» повинно бути далекосяжним проектом та не створювати жодних обмежень стосовно тих держав, які зацікавлені в інтеграції до Європейського Союзу і готові брати на себе відповідні зобов’язання, вважає В.ЯНУКОВИЧ.

«Безперечно, запровадження принципів диференціації та «більше за більше» свідчитиме про еволюцію концепції «Східного партнерства». Впевнений, що надання Україні та іншим державам-партнерам, які досягли прогресу у зближенні з ЄС, чітких політичних сигналів щодо європейської перспективи, а також наповнення Ініціативи конкретними проектами, буде запорукою успіху «Східного партнерства» та стане потужним імпульсом для продовження масштабних внутрішніх реформ», – наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Ця програма направлена на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.