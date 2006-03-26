Президент запросить на консультацію всіх

Президент запросить на консультації щодо формування коаліції всі політичні сили, які пройдуть у парламент - Матвієнко

Київ. 26 березня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Анатолій МАТВІЄНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросить на консультації з приводу формування майбутньої коаліції у Верховній Раді всі політичні сили, які пройдуть у парламент за результатами виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТВІЄНКО заявив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«На сьогоднішній день обговорюється ідея – Президент демонстрував і демонструє, що він – Президент всієї Україні, і тому, безперечно, Президент, скоріш за все, підтримає перший раунд таких переговорів – це запросити всіх, і порадитися про те, як нам діяти і як забезпечити роботу влади взагалі і ВР зокрема», - сказав А.МАТВІЄНКО, уточнивши, що йдеться про «всіх переможців, які подолають тривідсотковий бар’єр».

А.МАТВІЄНКО також зазначив, що В.ЮЩЕНКО безперечно зацікавлений у проведенні критичного аналізу роботи Політичної ради, яка була створена при Президентові України. «Очевидно, такий інститут потрібний, але певна корекція або форма організації цього інституту буде внесена», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, що завтра в Секретаріаті Президента розпочнуться політичні консультації щодо формування нової парламентської коаліції.