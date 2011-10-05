Нардепи дали «зелене світло» законопроекту Януковича

Верховна Рада не включила до порядку денного жодного законопроекту щодо декриміналізації статей, за якими звинувачують колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозиції про включення до розгляду цих документів не набрали у ВР достатньої кількості голосів депутатів.

Так, за включення до порядку денного проекту закону «Про внесення змін до ст. 364 Кримінального кодексу України (щодо декриміналізації відповідальності окремих службових осіб), внесеного народним депутатом В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, проголосували лише 154 (при необхідних 226 – УНІАН) із 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також ВР не включила до порядку денного проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження європейських стандартів у кримінальній юстиції), внесений народним депутатом Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. За включення проголосували лише 160 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також парламент не включив до порядку денного проект закону «Про внесення зміни до ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо обставин, які виключають провадження у кримінальній справі), внесений народним депутатом Геннадієм МОСКАЛЕМ. За включення проголосували лише 162 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В той же час парламент включив до порядку денного президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності та правопорушення в сфері господарської діяльності)». За дане рішення проголосували 263 із 433 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. (Як відомо, в даному законопроекті немає пропозицій щодо декриміналізації тих статей, за якими звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА).

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що президентський законопроект щодо декриміналізації економічних злочинів розглядатиметься в сесійній залі завтра, 6 жовтня.

При цьому в залі зі сторони опозиції було чути невдоволення, і В.ЛИТВИН зазначив, що після розгляду в першому читанні необхідно буде «шукати і знаходити компроміс».

Як повідомлялося, після ухвалення законопроекту в першому читанні народні депутати України мають право вносити до нього поправки. І вже парламент визначається, підтримувати ці поправки чи ні.