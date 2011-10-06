Адвокати Тимошенко наполягають на виправдовувальному вироку

Захист Юлії ТИМОШЕНКО заявляє, що оскаржуватиме вирок суду за результатами розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єра щодо газових угод 2009 року, навіть у разі декриміналізації статті, яка їй інкримінується.

Как передает корреспондент УНИАН, про це заявив адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ сьогодні журналістам біля Печерського районного суду Києва.

«Безумовно, у цій справі має бути винесений виправдовувальний вирок. Але якщо він буде обвинувального характеру, то, незалежно від декриміналізації цієї статті, рішення обвинувального характеру буде оскаржено за будь-яких умов», - сказав Ю.СУХОВ.

Адвокат наголосив, що у діях екс-прем’єра у 2009 році під час підписання газових угод з Росією не було складу злочину. «У діях ТИМОШЕНКО немає складу злочину, тому жодним чином декриміналізація цієї статті не повинна вплинути на вирок суду», - додав він.

У свою чергу, інший адвокат екс-прем’єра Микола СІРИЙ підкреслив, що політичні рішення не можуть каратися у кримінальному порядку. «За результатами розгляду цієї справи, на наше глибоке переконання, доведено повною мірою те, що ТИМОШЕНКО не вчиняла жодного злочину або правопорушення. Її особисті дії, а також дії офіційної делегації, пов’язані з вирішенням газової кризи у січні 2009 року, були здійснені у повній відповідності до міжнародно-правових зобов’язань України», - сказав він.

М.СІРИЙ переконаний, що дії Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра відповідали Європейській енергетичній хартії, вимогам Світової організації торгівлі і всіх договорів з Європейським Союзом. «Урядова делегація діяла у повній відповідності до цих міжнародно-правових параметрів», - підкреслив він.

У свою чергу, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК вкотре наголосив, що в ході судового слідства відбувалися численні порушення міжнародного і національного законодавства.

Зокрема, за його словами, йдеться про незаконне рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту, тотальне порушення права на захист, ігнорування практично усіх клопотань захисту, безпідставна відмова у залученні свідків зі сторони захисту, вчинення процесуальних дій за відсутності представників захисту, необгрунтоване видалення з процесу захисників і громадян, у тому числі народних депутатів, а також тотальне фальшування експертиз та їхнє оформлення у нереально стислі терміни.

«У суду на сьогодні немає жодного іншого варіанту, ніж виносити виправдувальний вирок», - резюмував О.ПЛАХОТНЮК.