Азарова у Верховній Раді запитали, чи готовий він сидіти у тюрмі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що «Нафтогаз» закупляє необхідний обсяг газу для забезпечення народного господарства України на зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він зазначив, що компанія «Нафтогаз» «закупляє стільки газу, скільки потрібно для забезпечення народного господарства України на зимовий період». Натомість у запитанні від народного депутата Олександра ГУДИМИ (фракція «БЮТ-Батьківщина») йшлося про те, що в ЗМІ з’явилася інформація, що «Чорноморнафтогаз», який є дочірньою компанією "Нафтогазу" закупило бурильні установки за такими високими цінами, що завдано «збитків національним інтересам держави». Депутат запитав: «Чи готовий прем’єр-міністр М.АЗАРОВ сидіти в тюрмі?».