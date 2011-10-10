Прокурори вважають, що адвокати Луценка видають бажане за дійсне

Представники Генеральної прокуратури України у Печерському районному суді Києва спростовують заяви адвокатів про те, що справа колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА розвалюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення судового засідання заявив представник обвинувачення у справі Дмитро ЛОБАНЬ.

«Твердження адвокатів про те, що справа розвалюється, це їхнє бажання – вони бажане видають за дійсне. Насправді, свідки, в тому числі й сьогоднішні, повністю підтвердили покази – ті, які вони давали на досудовому слідстві», - сказав Д.ЛОБАНЬ.

За словами прокурора, зокрема, під час сьогоднішнього допиту обидва свідки підтвердили, що водій Ю.ЛУЦЕНКА Леонід ПРИСТУПЛЮК не виконував обов’язків, які були покладені на нього як на співробітника Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України.

«Він був дійсно водієм Ю.ЛУЦЕНКА, а ніяким не розвідником», - зазначив Д.ЛОБАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує в незаконному оформленні на роботу в міністерство свого колишнього водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Раніше свідки у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВС не було.