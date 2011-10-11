ТИМОШЕНКО ДАЛИ СІМ РОКІВ

Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Служба безпеки України передала до Генеральної прокуратури України 15 томів справи щодо газових угод 2009 року.

Того ж дня старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександр НЕЧВОГЛОД виніс постанову про порушення проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Державне обвинувачення просило суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді 7 років позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати державні посади.

Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня утримується у Лук`янівському СІЗО.