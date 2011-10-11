Янукович вважає сьогоднішнє рішення суду по Тимошенко не остаточним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогоднішнє рішення суду стосовно екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО є неостаточним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Республіки Словенія Данілом ТЮРКОМ у Києві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вирок суду грунтувався на нині діючому Кримінально-процесуальному кодексі зразка 1962 року.

«Але це не остаточне рішення – попереду ще Апеляційний суд, і, безумовно, яке він прийме рішення і в рамках якого законодавства він буде приймати це рішення, це буде мати велике значення», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО дісталась нинішній владі у спадок від попередньої, оскільки розслідування було розпочато після рішення РНБО у лютому 2009 року.

«Тому вона (справа) розслідувалась правоохоронними органами і логічно завершилась рішенням суду. Безумовно, рішення суду було в рамках існуючого Кримінально-процесуального кодексу»,- додав В.ЯНУКОВИЧ.