МЗС: обмеження відносин України та ЄС статусом сусідства є неприйнятним

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що справа екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО не повинна мати будь-якого негативного впливу на процес укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у заяві зазначається, що в Україні уважно слідкують за обговоренням всередині ЄС внутрішньополітичної ситуації в Україні та ходу переговорного процесу щодо угоди про асоціацію.

«Угода про асоціацію між Україною та ЄС покликана продовжити процес об’єднання Європи, який було розпочато два десятиліття назад. Саме тому обмеження відносин України та ЄС статусом сусідства є для української сторони цілком неприйнятним. У рамках угоди ми взяли на себе зобов’язання, які є співмірними із зобов’язаннями країн-кандидатів, не отримуючи при цьому необхідної фінансової допомоги, оскільки бачимо історичну місію даного документу у тому, щоб відкрити шлях Україні до Європи.

Ми переконані, що продовження процесу розширення є запорукою життєздатності ЄС та його історичної перспективи. Тож Україна зацікавлена в успішності проекту об’єднаної Європи і готова взяти на себе відповідні зобов’язання, якщо ЄС візьме на себе співмірні зобов’язання щодо України.. Ми також наголошуємо, що будь-які внутрішні процеси чи одномоментні події не можуть бути причиною відмови від такої взаємності, оскільки йдеться про стратегічну перспективу відносин України та ЄС», йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві наголошують, що «справа Ю.ТИМОШЕНКО не є винятком і не повинна мати будь-якого негативного впливу на процес укладення Угоди про асоціацію, про що сама пані ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла».

У МЗС зауважили: «Оголошений сьогодні вирок - це справа суду. У засудженої та її адвокатів відповідно до українського законодавства є достатньо інструментів оскарження судового рішення та захисту своїх правових позицій через механізм апеляції. Українська влада у межах своїх конституційних повноважень зробить все можливе для забезпечення прозорості цього процесу. Виконавча влада жодною мірою не втручається і не втручатиметься у цей процес. Парламент може відіграти свою роль, внісши зміни до Кримінального кодексу та інших законів України з метою декриміналізації порушень, за вчинення яких була засуджена Юлія ТИМОШЕНКО. До Верховної Ради внесені відповідні ініціативи. Наразі вони очікують на розгляд парламентаріями».

Як ідеться у заяві, «українська влада готова до співпраці з нашими закордонними партнерами з метою реформування та посилення нашого судочинства, але не може йти на порушення основоположних принципів права і брати на себе функції суду. Ні українські, ні закордонні чиновники не можуть здійснювати тиск на судову гілку влади. Судова справа не може також використовуватися як засіб тиску у переговорному процесі щодо угоди про асоціацію. Ми готові до продовження діалогу з нашими партнерами з усіх складних питань, але сьогодні потрібно використати історичну нагоду, проявити політичну волю і далекоглядність щодо майбутнього України та всього Європейського континенту, успішно завершивши переговори щодо Угоди про асоціацію».