У ПР вважають, що вирок Тимошенко – яскравий урок високопосадовцям

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що справа екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є яскравим уроком для можновладців. Про це, як повідомляє прес-служба ПР, він сказав, коментуючи вирок Печерського суду Києва, згідно з яким Тимошенко було засуджено до 7 років ув’язнення.

«Суд визнав, що Тимошенко перевищила свої повноваження, свідомо ввела в оману керівника НАК Дубину та його заступника і видала з перевищенням повноважень директиву, яка є по своїй суті документом Кабміну і, не маючи відповідних повноважень, представила цей документ за документ Кабінету Міністрів. У результаті було підписано угоду, яка суперечила національним інтересам України й спричинила збитки в розмірі півтора мільярда гривень. Тобто екс-прем’єр вдалася до фальсифікації», – повідомив депутат.

«Це – прямі збитки, але опосередковані збитки ще більші: завищена ціна газу була перенесена на ціну всіх товарів харчування й народного споживання, а також у тарифи на комунальні послуги», – наголосив Олійник. «Уже експерти говорять про те, що базова ціна 450 доларів була політичною», – додав він.

За словами політика, газові контракти 2009 року були результатом домовленості між прем’єр-міністрами, «і після їхнього підписання Україна опинилася в абсолютно невигідних умовах у порівнянні з такими країнами, як Німеччина, де базова ціна 250 доларів, Австрія та Чехія, де базова ціна 250-300 доларів, а у нас – 450 доларів». «І це при тому, що ми знаходимось з точки зору транзиту найближче до Росії», – зазначив Володимир Олійник.

При цьому він нагадав, що першими, хто забив на сполох про неправомірні дії та наявність ознак злочину з боку Тимошенко при підписанні газових контрактів, були саме журналісти. «Вони провели журналістське розслідування, вже 20 січня опублікували свої висновки й звернули увагу громадськості, що від імені українського народу й уряду України діють посадові особи з перевищенням повноважень, що це – загроза національним інтересам. І тільки потім підключилися правоохоронні органи», – повідомив парламентарій.

На його думку, потрібно також врахувати, що вирок суду ще не вступив у законну силу: «За правилами КПК сторони – учасники процесу мають право на оскарження вироку, і на це дається 15 діб з моменту проголошення вироку, для тих, хто під вартою – з моменту вручення копії вироку». «Отже, не можна говорити сьогодні, що цей вирок є остаточним, бо тільки після того, як сторони отримають рішення апеляційного суду, вирок вступить у законну силу й можна буде говорити про винуватість тієї чи іншої особи в повному обсязі. Поки це – вирок суду першої інстанції, який обов’язково буде предметом апеляції», – наголосив Володимир Олійник.

«На мій погляд, це дуже яскравий урок для високопосадовців, що треба діяти виключно в межах правового поля, на підставі законів та в спосіб, визначений законами, як того вимагає ст. 19 Конституції України. За будь-яке перевищення владних повноважень посадовця треба притягати до відповідальності», – підсумував він.