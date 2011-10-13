Томенко: міліція озброїлася принципом «ви критикуєте владу - ми йдемо до вас»

Дії влади, яка використовує правоохоронні органи за принципом: «якщо ви критикуєте владу, то ми йдемо до вас», - є неприпустимими.

Про це сьогодні заявив віце-спікер Верховної Ради Украъни, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Сьогодні будь-хто з політиків, громадських діячів, бізнесменів, якщо дозволяє собі розкіш не погоджуватися з владою на центральному чи місцевому рівні, критикувати або ж виходити на акції протесту, потрапляє у сферу так званих розробок правоохоронних органів», - заявив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що всі незаконні перевірки, які відбуваються в ці дні, здійснюються для того, щоб знайти можливість через обшуки, тиск чи в інший спосіб примусити когось замовкнути.

«Вчора ми всі стали свідками безпрецедентної події, коли УБОЗ вдерся у приватне приміщення народного депутат Украъни Євгена СУСЛОВА, здійснив обшук та побив політика. Сьогодні вже стандартне для влади правило застосовано щодо лідера організації воїнів-афганців, яка активно виступає не тільки проти відміни пільг, а й проти політики чинної влади», - наголосив М.ТОМЕНКО.

За його словами, фракція «БЮТ-Батьківщина» використає всі можливі парламентські важелі для недопущення продовження незаконних дій щодо опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня представники правоохоронних органів проводили обшук у приймальні народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Є.СУСЛОВА у м. Сквира Київської області.

Як повідомив сам Є.СУСЛОВ, зранку приблизно 25 співробітників УБОЗ зламали двері в його приймальні без будь-яких пояснень. Після цього, додав Є.СУСЛОВ, йому вдалося з’ясувати, що правоохоронці шукають печатку якогось фермерського господарства.

«На всі мої запевнення і заяви, що це є приймальня народного депутата, ніхто не реагував і не реагує. Порушена якась надумана кримінальна справа, суті якої мені ніхто так і не пояснив», - сказав народний депутат.

Пізніше МВС повідомило, що обшуки в офісі та будинку депутата Є.СУСЛОВА проводяться в рамках кримінальної справи, порушеної за підробку документів фермерського господарства невідомими особами.

13 жовтня прес-служба громадянського руху "Спільна справа" розповсюдила повідомлення, що міліція за підтримки озброєних співробітників спецпідрозділів заблокувала роботу організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас».

За даними руху, в офісі організації «Ніхто крім нас» у Києві (вул. Червоноармійська, 65, 3-й поверх) триває обшук. Також обшук проходить у помешканні лідера організації Олександра КОВАЛЬОВА, йдеться у повідомленні. Відомо, що податкові міліціонери керуються у своїх діях постановою Макіївського міського суду Донецької обл. Постанова була надана до виконання макіївському слідчому, якого на місці подій немає. Доручення від нього податківці також не мають. Тобто, усі їхні дії є незаконними, заявляють у русі «Спільна справа». До офісу прибувають члени організації. Вони заблокували податківця, який завдав декілька ударів в обличчя Ю.ЛІТОХІНІЙ, і вимагають від працівників Печерського райвідділу міліції затримати його як правопорушника.

«Міліція відмовляється. Афганці, яких стає все більше, планують вчинити громадянський арешт усіх податківців, присутніх в офісі, з огляду на неправомірність їхніх дій та злочинну пасивність міліції», - сказано у повідомленні.

Як підкреслили у «Спільній справі», ветерани Афганістану пов`язують свавілля правоохоронців виключно зі своєю активною політичною діяльністю. Зокрема, у зв`язку з подіями 20 вересня під Верховною Радою, коли вони здійснили штурм парламенту, та підготовкою на завтра, 14 жовтня, загальноукраїнського Форуму громадянського суспільства, який мав на меті мобілізувати на активну боротьбу усіх воїнів-"афганців" і дати новий поштовх політичній активності всього суспільства, зазначається в повідомленні.