Тернопільський губернатор ініціюватиме розпуск облради

Тернопільська обласна державна адміністрація ініціюватиме розпуск обласної ради, якщо рада не зможе налагодити свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голова облдержадміністрації Петро ГОЧ після того, як через брак кворуму не розпочалося пленарне засідання обласної ради.

«Ми спілкувалися з представниками трьох фракцій, які не взяли участь у сьогоднішній сесії, у них є зауваження до порядку денного. Загалом це унікальний випадок: 40-ва сесія триває більш ніж півроку, це вже 10-те пленарне засідання. І сьогодні вона навряд чи була б закрита, бо першим хотіли розглянути знову політичне питання, які заводять роботу ради в кут», – сказав П.ГОЧ.

Він додав, що облдержадміністрація незадоволена такими підходами до формування порядку денного: «Ми бачимо, що облрада не працює для громадян, а перетворюється на площадку для політичних баталій напередодні виборів. Ми стурбовані цією ситуацією. І якщо облрада не зможе налагодити свою роботу, то ми будемо піднімати питання про розпуск обласної ради як такої, яка нездатна забезпечити життєдіяльність області».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні не змогла початися сесія обласної ради, оскільки в залі зареєструвалося лише 44 депутати із 91 депутата.

Зокрема, зареєструвалися 33 із 37 депутатів від ВО «Свобода», 5 з 10 від Української народної партії, 4 з 7 від «Нашої України», 1 з 17 від «Єдиного центру» та 1 позафракційний. Не зареєструвався жоден із 15 депутатів від Партії регіонів та з п`яти від Блоку Литвина.

Їх представники свою позицію мотивували тим, що в порядку денному фігурує питання про висловлення недовіри голові ТОДА Валентину ХОПТЯНУ.

«Зараз наочно видно, хто зриває питання порядку денного. Тоді як на погоджувальній раді усі домовилися, що ми не вноситимемо нових питань, розглянемо соціальні та економічні питання й закриємо сесію. Наразі ж бачимо, хто хоче розбудовувати область, а хто хоче заводити в юридичний штопор» – прокоментував ситуацію голова обласної ради Олексій КАЙДА.

О.КАЙДА запевняє, що питання про недовіру голові адміністрації розглядати не планувалося, і обіцяє звернутися до керівництва держави і партій, що зірвали сесію.

У свою чергу голова фракції УНП Володимир БОЛЕЩУК зазначив, що зрив сесії став можливий, бо досі не введено нових депутатів на місце тих, які стали депутатами інших рад після виборів до місцевих рад 2010 року.

У Тернопільській обласній раді досі не введено 17 нових депутатів, які б мали приступити до роботи замість тих, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Питання визнання обраними депутатами обласної ради наступних за черговістю кандидатів у виборчих списках місцевих партійних організацій стояло першим і в порядку денному зірваної сесії.