Адвокат: саджати Тимошенко не треба було, але випустити тепер - безглуздя

Адвокат Андрій ФЕДУР вважає, що у разі звернення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Європейського суду з прав людини, ця інстанція ухвалить рішення за її скаргою після завершення терміну її ув’язнення.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Якщо ТИМОШЕНКО та її адвокати поставлять питання про те, що з цим процесом (судовий процес у справі за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з РФ у 2009 році – УНІАН) було порушено пункт перший статті 6 Європейської конвенції, то вона виграє цей процес, безсумнівно», - вважає А.ФЕДУР.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що екс-прем’єр може бути звільнена від призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі, А.ФЕДУР відповів негативно.

«Поки справа Європейським судом буде розглянута, то вона (Ю.ТИМОШЕНКО- УНІАН) вже може, не дай Бог, відсидіти всі 7 років, бо справа судом може бути розглянута у кращому випадку років через 7-8, а то і через 10», - зауважив він.

У свою чергу, інший адвокат Тетяна МОНТЯН наголосила, що обвинувачення, «які пред’явлені ТИМОШЕНКО, просто не можуть не вражати своєю абсурдністю».

Вона висловила сумнів, що апеляційний суд скасує рішення Печерського суду Києва у справі екс-прем’єра.

«Звичайно, що ТИМОШЕНКО саджати не треба було, але коли вже посадили, а тепер вони її випустять, то, мабуть, буде ще безглуздіше», - переконана вона.

Голова Ради суддів загальних судів України Петро ГВОЗДИК зазначив, що будь-яке рішення суду може бути помилковим, і для цього існує певна система перегляду судових рішень.

«В даному випадку перегляд можливий в суді апеляційної інстанції й ц суді касаційної інстанції, яким є Вищий спеціалізований суд», - підкреслив він.

За словами П.ГВОЗДИКА, разом з тим Європейський суд з прав людини у справі Ю.ТИМОШЕНКО може встановити факт порушення Конвенції про права людини, і це може бути однією з підстав для перегляду національними судами прийнятого рішення.

«Отже, в будь-якому випадку це питання, і крапку у ньому має бути поставлено національним судом. Це світова і європейська практика», - наголосив П.ГВОЗДИК.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ заявив, що захист наступного тижня планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО