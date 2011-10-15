Капітана міліції упіймали на хабарі «в особливо великому розмірі»

У Черкасах працівники СБУ затримали капітана міліції, яка вимагала від мешканок обласного центру 80 тис. грн. за непритягнення їхніх синів до кримінальної відповідальності.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Черкаській області, хабарницю було затримано «на гарячому», під час отримання від посередника всієї суми.

За матеріалами СБУ прокуратурою Черкаської області стосовно капітана міліції порушено кримінальну справу за ст. 368, ч.3 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримано, вона утримується під вартою.